В горах Сочи открылся совариум

Краснодарский край

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  • Совариум © Фото Юга.ру
  • Совариум © Фото Юга.ру
  • Совариум © Фото Юга.ру

В Красной Поляне 13 января открылся для посетителей совариум

Здесь поселились почти 30 птиц — ястребы, орлы и нескольких видов сов, в их числе — редкие птицы.

«Особенность совариума заключается в так называемом беспреградном способе содержания — все птицы живут в уютных домиках, защищающих оперение от осадков», — сообщили в пресс-службе курорта «Газпром».

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Отсутствие сеток благоприятно сказывается на самочувствии птиц, а регулярные полеты помогают поддерживать физическую форму и демонстрируют, что птицы, выросшие в питомнике, предпочитают оставаться в компании людей по своему желанию.

В совариуме проходят экскурсии и шоу-программы с показательными полетами и кормлением птиц.

Как сообщали Юга.ру, в пихтовом лесу Красной Поляны открыли оленью ферму на высоте 1660 метров над уровнем моря.

Животные Курорты и туризм Сочи
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