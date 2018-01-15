В горах Сочи открылся совариум

В Красной Поляне 13 января открылся для посетителей совариум

«Особенность совариума заключается в так называемом беспреградном способе содержания — все птицы живут в уютных домиках, защищающих оперение от осадков», — сообщили в пресс-службе курорта «Газпром».

Здесь поселились почти 30 птиц — ястребы, орлы и нескольких видов сов, в их числе — редкие птицы.

Отсутствие сеток благоприятно сказывается на самочувствии птиц, а регулярные полеты помогают поддерживать физическую форму и демонстрируют, что птицы, выросшие в питомнике, предпочитают оставаться в компании людей по своему желанию.

В совариуме проходят экскурсии и шоу-программы с показательными полетами и кормлением птиц.

Как сообщали Юга.ру, в пихтовом лесу Красной Поляны открыли оленью ферму на высоте 1660 метров над уровнем моря.