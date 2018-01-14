На Дону упавшая с грузовика льдина влетела в легковушку и задела водителя

На трассе М4 «Дон» под Ростовом 13 января льдина, слетевшая с грузовика, протаранила иномарку, есть пострадавший

Автомобиль Renault Sandero с 25-летним водителем за рулем ехал в сторону поселка Александровка.

В какой-то момент с крыши фуры, которая ехала во встречном направлении, отвалился кусок льда и пробил лобовое стекло легковушки, задев голову водителя. Осколки льда и стекла оставили на теле парня ссадины и царапины.

Пострадавший обратился в полицию, но там происшествие назвали форс-мажором и не стали заниматься этим делом. Родственники выяснили, какой компании принадлежит большегруз, но им не удалось связаться с представителями организации, передает DonDay.