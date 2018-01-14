В Адлере горело кафе «Огонек»
В Сочи ночью 14 января произошел пожар в кафе
Сообщение о пожаре на улице Просвещения в Адлере поступило в 2:38. Горело кафе «Огонек», площадь возгорания составила 60 кв. метров.
Огонь потушили к 3:43. Ликвидацией занимались 16 человек и 5 единиц спецтехники.
Погибших и пострадавших нет, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ночью 14 января также горел пятиэтажный дом на улице Набережной в Новороссийске. Пожар начался в 4:00, площадь возгорания составила 70 кв. метров.
Ликвидацией огня занимались семь человек и три единицы спецтехники. Пожар потушили к 5:17. В огне пострадал один человек.
Как сообщали Юга.ру, 13 января в частном доме под Новороссийском произошел пожар, в котором пострадала женщина.
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