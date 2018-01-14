В Ростове двое парней избили женщину и ограбили ее на 65 тыс. рублей
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону полицейские раскрыли уличный грабеж
Местная жительница сообщила в отдел полиции, что ее ограбили на проспекте Королева. Вечером женщина шла домой, в это время двое неизвестных толкнули ее, несколько раз ударили, выхватили из рук сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 65 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых 23 и 24 лет, у которых уже есть судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж), предусматривающей до семи лет лишения свободы, передает пресс-центр ГУ МВД РФ по Ростовской области.
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