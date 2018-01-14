Роспотребнадзор предостерег россиян об опасном жиросжигателе
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об опасности жиросжигающего препарата DNP
Роспотребнадзор получил информацию о том, что жители Великобритании пострадали от употребления жиросжигателя, содержащего динитрофенол, который используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для внутреннего употребления.
DNP незаконно рекламируется как жиросжигатель и продается через интернет. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этот препарат не разрешен к обороту в России в качестве пищевого продукта, не зарегистрирован как продукт для спортивного питания, лекарство, пищевая или биологически активная добавка.
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Россиян призвали отказаться от приобретения и употребления жиросжигателя. Тем, кто уже купил препарат, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор по телефонам горячих линий или по электронной почте — depart@gsen.ru.
Принимаются меры для пресечения оборота динитрофенола, сообщили в пресс-службе Роспортребнадзора.
Как сообщали Юга.ру, ранее Роспортребнадзор представил список наиболее опасных продукты на новогоднем столе, а также рекомендовал гражданам не сидеть всю ночь за новогодним столом, танцевать и устраивать прогулки.
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