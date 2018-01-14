Роспотребнадзор предостерег россиян об опасном жиросжигателе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщила об опасности жиросжигающего препарата DNP

Роспотребнадзор получил информацию о том, что жители Великобритании пострадали от употребления жиросжигателя, содержащего динитрофенол, который используется при производстве красителей для пропитки дерева и тканей и не предназначен для внутреннего употребления.

DNP незаконно рекламируется как жиросжигатель и продается через интернет. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что этот препарат не разрешен к обороту в России в качестве пищевого продукта, не зарегистрирован как продукт для спортивного питания, лекарство, пищевая или биологически активная добавка.