В Дагестане 60 тыс. человек остались без света

В Дагестане в результате аварии на линиях электропередачи часть жителей осталась без света

«13 января в 12:31 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ электропередачи 110 кВ "Хунзах — Шамильское — Анцух". Без электроснабжения осталась около 60 тыс. человек бытовых потребителей», — сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.