В Дагестане 60 тыс. человек остались без света

Дагестан

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  • © Фото Юга.ру

В Дагестане в результате аварии на линиях электропередачи часть жителей осталась без света

«13 января в 12:31 действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ электропередачи 110 кВ "Хунзах — Шамильское — Анцух". Без электроснабжения осталась около 60 тыс. человек бытовых потребителей», — сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы.

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