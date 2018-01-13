В Ростове врача-психиатра избили монтировкой

Ростовская область

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  • © Фото с личной страницы Григория Остапенко, vk.com/id279351049

В Ростове-на-Дону мужчина попал в больницу после того как неизвестные избили его монтировками по голове и ногам

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полицейские проводят проверку по факту нападения на мужчину в Пролетарском районе. Источник «Интерфакса» сообщает, что пострадавший — заведующий первым отделением областного психоневрологического диспансера Григорий Остапенко.

«Неизвестные поджидали врача-психиатра Григория Остапенко рано утром в подъезде дома, в котором он проживает. Ему нанесли несколько ударов монтировками по голове и ногам, когда он упал — начали бить ногами», — рассказал собеседник «Интерфакса».

Пострадавший находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Ростов-на-Дону
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