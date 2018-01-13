Американская киноакадемия завершила голосование за фильмы-номинанты на «Оскар»

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  • © Фото с сайта oscar.go.com

Американская академия киноискусств 13 января завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар»

Об этом сообщается в официальном твиттере Академии. Голосование началось 6 января, сообщает RT.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби».   

Как сообщали Юга.ру, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в шорт-лист премии «Оскар». Также от России на соискание премии выдвинули короткометражный фильм Константина Фама «Скрипка» о жертвах холокоста.

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