Американская киноакадемия завершила голосование за фильмы-номинанты на «Оскар»

Американская академия киноискусств 13 января завершила голосование по отбору номинантов на премию «Оскар»

Об этом сообщается в официальном твиттере Академии. Голосование началось 6 января, сообщает RT.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе в театре «Долби».

Как сообщали Юга.ру, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в шорт-лист премии «Оскар». Также от России на соискание премии выдвинули короткометражный фильм Константина Фама «Скрипка» о жертвах холокоста.