Ущерб от разлива нефти в порту Новороссийска оценили 5 млн рублей, возбуждено дело

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

После разлива нефти в порту Новороссийска возбуждено уголовного дела по статье о загрязнении окружающей среды в отношении 56- летнего гражданина Филиппин

Как сообщали Юга.ру, разлив произошел 8 января при заправке бункеровщика «Марица» — через воздушный клапан мальтийского теплохода Moondance II в море вылился 1 кубометр нефтепродуктов.

«Ущерб, причиненный водному объекту, составил 5,08 млн рублей. Загрязнение Цемесской бухты произошло из-за отсутствия надлежащего контроля со стороны старшего механика судна, в обязанности которого входит контроль за наполнением топливного танка бункерным топливом», — сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды вследствие сброса с транспортного средства вещества, вредного для здоровья человека и водных биологических ресурсов моря).

Нефть Новороссийск Черное море
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