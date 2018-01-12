«Аэрофлот» через суд будет требовать от Аршавиной возмещения расходов

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о намерении в судебном порядке взыскать с супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы расходы, понесенные из-за задержки рейса Москва – Алматы и допобслуживания воздушного судна

«Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Как сообщали Юга.ру, Алису Аршавину сняли с указанного рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». В авиакомпании заявили, что она пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, хотя билет у нее был в эконом, отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка при взлете, неоднократно называла себя майором ФСБ и пыталась оказать давление на экипаж.

Также отмечается, что компания понесла дополнительные расходы на повторное наземное обслуживание воздушного судна: буксировку, предоставление трапа, выгрузку багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.

«"Аэрофлот" подчеркивает, что бортпроводник действовал в полном соответствии со всеми инструкциями. Решение командира воздушного судна об отстранении от полета деструктивной пассажирки признано правомерным», — добавили в авиакомпании.

Кроме того, «Аэрофлот» заявил, что внес бы Аршавину в черный список, если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу.

Сама Аршавина в интервью RT заявила, что обвинения со стороны «Аэрофлота» не соответствуют действительности — она утверждает, что ни она, ни няня не ходили по салону во время взлета.

Женщина планирует довести до суда дело в отношении бортпроводницы по статье «Нанесение вреда здоровью», так как ее ребенок заболел после того, как их «выставили на двухградусный мороз из самолета».

«Меня бы полностью устроило, если бы мне принесли извинения от имени компании и уволили данную сотрудницу. Но они считают себя главными в стране в данном сегменте. Противостоять им — это то же самое, что бороться с ветряными мельницами», — сказала Аршавина.

Также она отметила, что в этой истории «свою роль сыграла классовая ненависть», и она не вызвала бы такой же общественный резонанс, не будь она супругой известного футболиста.

«Думаю, свою роль сыграла классовая ненависть. Подобные работники должны одинаково относиться ко всем, независимо от того, пришел к ним президент или обычный человек», — сказала она.