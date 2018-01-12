На Кубани военного осудили за десятилетнее укрывательство от службы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Руслана Правилова, который не вернулся на службу после отпуска и скрывался почти 10 лет

Рядовой Правилов проходил военную службу по контракту в войсковой части 22179, относящейся к Армавирскому гарнизону.

«В сентябре 2007 года по окончании отпуска Правилов не прибыл к месту службы, а стал проводить время по своему усмотрению, проживая в различных населенных пунктах Ростовской области и Краснодарского края. В декабре 2016 года военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК РФ (Неявка к месту службы в целях уклонения от прохождения военной службы).

Решением суда Правилову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Армия Суд
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Дагестане должник застрелил пришедшего к нему коллектора
Ущерб от разлива нефти в порту Новороссийска оценили 5 млн рублей, возбуждено дело
«Аэрофлот» через суд будет требовать от Аршавиной возмещения расходов
На Кубани военного осудили за десятилетнее укрывательство от службы
МВД сократило до 13 список стран, где полицейские могут проводить отпуск
В Адыгее резко увеличилось число случаев заболевания корью

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале