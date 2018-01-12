На Кубани военного осудили за десятилетнее укрывательство от службы

Краснодарский военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Руслана Правилова, который не вернулся на службу после отпуска и скрывался почти 10 лет

Рядовой Правилов проходил военную службу по контракту в войсковой части 22179, относящейся к Армавирскому гарнизону.

«В сентябре 2007 года по окончании отпуска Правилов не прибыл к месту службы, а стал проводить время по своему усмотрению, проживая в различных населенных пунктах Ростовской области и Краснодарского края. В декабре 2016 года военнослужащего задержали сотрудники правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СКР.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 338 УК РФ (Неявка к месту службы в целях уклонения от прохождения военной службы).

Решением суда Правилову назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.