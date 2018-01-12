В Адыгее резко увеличилось число случаев заболевания корью

Адыгея

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Адыгее с декабря 2017 года осложнилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью

Как сообщили в пресс-службе минздрава республики, последний раз два случая заболевания корью регистрировали в 2015 году. А с 4 декабря 2017 года по 5 января 2018 года зарегистрировано 16 случаев кори, в том числе заболели трое детей.

«Лабораторно подтверждены 7 случаев кори. Также установлено, что из 13 заболевших взрослых имеют сведения о профилактических прививках 6 человек. Из 3 заболевших детей: 1 ребенок не привит по возрасту; 2 не привиты в связи с отказами родителей от прививок», — отметили в минздраве РА.

По словам собеседника, в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью будет принят ряд профилактических мер.

Здравоохранение
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