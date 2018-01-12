В Адыгее предприниматель украла у 58 клиентов 2,5 млн рублей предоплаты за мебель

Майкопский городской суд Адыгеи 12 января признал предпринимательницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере

Женщина похищала у клиентов деньги, поступающие в качестве предоплаты за мебель.

«Подсудимая под предлогом продажи мебели заключала в торговом центре "Подкова" договоры розничной купли-продажи со своими клиентами, принимая от них деньги, предназначенные для приобретения продукции. После этого она распоряжалась средствами по своему усмотрению, не исполняя взятые на себя обязательства по продаже мебели», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Майкопского городского суда.

Жертвами мошенницы стали 58 покупателей, которые в итоге не получили ни денег, ни мебели. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

Сначала подозреваемая скрывалась от следствия, но в декабре прошлого года ее нашли и взяли под стражу. 12 января суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 10 месяцев.