На Кубани продлили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае вновь объявили экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По данным Ростовского гидрометцентра, с 12 по 15 января будет лавиноопасно в горах на отметках выше 1000 метров. Спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, накануне на Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде, которое будет действовать с 12 по 15 января. В выходные метеорологи прогнозируют в регионе мокрый снег, метель, гололед и усиление ветра. Все оперативные службы Краснодарского края перешли на усиленный режим работы.

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