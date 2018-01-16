В КубГТУ пройдет день открытых дверей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы КубГТУ

В Краснодаре Кубанский государственный технологический университет 28 января проведет день открытых дверей

Мероприятие начнется в 10:00 в корпусе на улице Красной, 135. На встрече абитуриенты смогут узнать о направлениях подготовки вуза, пообщаться с ректором Татьяной Бархатовой, директорами институтов и заведующими кафедрами, задать вопросы о поступлении и обучении.

«Также каждый желающий сможет записаться на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ, которые ежегодно проходят в КубГТУ с февраля по март по материалам Федерального центра тестирования и Федерального института педагогических измерений», — сообщили в пресс-службе университета.

Краснодар КубГТУ
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