В Георгиевске заключенный колонии поранил бритвой сотрудника ФСИН

В Георгиевске возбудили уголовное дело в отношении заключенного колонии

Колония № 4 находится в станице Александрийской. По версии следствия, 24-летний арестант, осужденный за разбой и грабеж, оказал неповиновение сотрудникам колонии. Во время проведения приема-сдачи камер он отказался поставить руки на стену, представить личные вещи к досмотру, бранился на сотрудников, потом достал изо рта фрагмент лезвия от одноразового бритвенного станка и порезал себе руки.

«Для предотвращения причинения мужчиной вреда его здоровью сотрудниками колонии в отношении него была применена физическая сила, однако мужчина, продолжая оказывать сопротивление, причинил фрагментом лезвия раны рук сотрудникам исправительной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.