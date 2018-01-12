На Кубани в выходные прогнозируют морозы и метель

В Краснодарском крае 13 и 14 января ожидается похолодание и снежная погода

По данным Краснодарского гидрометцентра, в выходные в крае будет идти снег, местами сильные осадки, метель. В ночь на 13 января температура опустится до -3...-8 °С, в отдельных пунктах до -9...-11 °С, ночью 14 января похолодает до -6...-11°С, при прояснении местами до -13 °С. Днем термометры покажут -2...-7 °С. С северо-востока будет дуть ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Краснодаре в выходные будет идти снег. В ночь на субботу ожидается мороз до -7 °С, днем -3 °С, ветер 5 м/с. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до -6 °С, днем будет около 0 °С, ветер стихнет до 2 м/с.

На Черноморском побережье местами пройдет снег и мокрый снег. Ночная температура воздуха составит -2...-7 °С, днем ожидается около ‑2...+3 °С, в районе Сочи ночью будет 2‑7 °С, днем воздух прогреется до 5‑10 °С. Ветер 15‑20 м/с, местами порывы до 25‑27 м/с, в Новороссийске — 20-25 м/с, порывы 30‑34 м/с.

Как сообщали Юга.ру, накануне на Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде в период с 12 по 15 января. Все оперативные службы региона перешли на усиленный режим работы.