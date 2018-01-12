На Кубани экс-военнослужащего осудили за пять нападений на офисы микрофинансовых организаций
Суд вынес приговор бывшему военнослужащему, которого обвинили в разбойных нападениях
В суде установили, что летом 2016 года ефрейтор запаса Николай Кондратьев совершил пять нападений на микрофинансовые организации в Армавире. Он угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом и в общей сложности получил от них 318 тыс. рублей. Деньги мужчина хотел потратить на погашение долга по кредиту, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления.
Майкопский гарнизонный военный суд назначил Кондратьеву наказание в четыре года колонии общего режима.
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