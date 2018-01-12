Оперативные службы Кубани перешли на усиленный режим из-за непогоды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 12 января поручил всем оперативным службам региона перейти на усиленный режим работы

Как сообщали Юга.ру, накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение по непогоде в период с 12 по 15 января. В регионе ожидается похолодание, мокрый снег, дождь, гололед, налипание мокрого снега и метель. Ветер усилится до 17 м/с, на участке от Анапы до Джубги — до 25 м/с, в районе Новороссийска — до 34 м/с.

В связи с этим глава Кубани поручил руководителям муниципалитетов держать ситуацию на личном контроле, обеспечить бесперебойное функционирование всех соцобъектов, а при необходимости — своевременно расчистить от снега дороги и тротуары. Особое внимание следует уделить Черноморскому побережью, где ожидается ураган.

Кроме того, поручено предусмотреть запас техники для ликвидации последствий стихии, при необходимости оперативно переместить необходимое количество спецтехники в районы, где ее будет недостаточно, передает пресс-служба краевой администрации.

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