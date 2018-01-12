В горах Сочи открылся бесплатный ледовый каток

Краснодарский край

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  • Ледовый каток в Красной Поляне © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • Ледовый каток в Красной Поляне © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • Ледовый каток в Красной Поляне © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»
  • Ледовый каток в Красной Поляне © Фото пресс-службы курорта «Горки Город»

В горах Красной Поляны в январе заработал первый бесплатный ледовый каток под открытым небом

Площадь катка составляет 500 кв. метров. Ежедневно каток посещают больше 200 гостей.

«Ледовый каток оборудован всем необходимым для комфорта гостей: пункт проката коньков, место хранения обуви и верхней одежды, место для переобувания. Посетить каток со своими коньками можно бесплатно», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

При необходимости есть возможность воспользоваться услугами инструкторов. Возрастных ограничений нет.

«Бесплатный лед» на курорте «Горки Город» доступен ежедневно с 10:00 до 22:00. Работу корректируют в зависимости от погодных условий: помешать катаниям может сильный дождь или повышение температуры воздуха выше 12 °С.

Планируется, что каток будет работать до марта.

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