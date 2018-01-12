Мэрия Краснодара пытается вернуть землю у Вишняковского сквера в муниципальную собственность

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал о попытках вернуть в муниципальную собственность землю у Вишняковского сквера

По словам Вербицкого, глава города Евгений Первышов поставил задачу вернуть в городскую собственность территорию, которую забор отделяет от Вишняковского сквера. Рядом мо сквером есть большой участок в 0,75 га, когда-то там была зеленая зона и кафе. В 2004 году землю дали в аренду на 10 лет для строительства отеля. По условиям договора, арендатор должен был своевременно вносить плану, освоить, застроить, благоустроить участок и содержать его в чистоте и порядке. Спустя семь лет земля оставалась пустой и договор расторгли по инициативе администрации. Арендатор возвел фундамент на участке, однако на этом строительство прекратилось. Разрешение на строительство он получил после того, как Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о расторжении договора аренды.

«Так что ранее выданное арендатору разрешение на строительство одноэтажного гостиничного комплекса было отменено приказом департамента архитектуры города. Последнее решение суда — отказать бывшему арендатору в заключении нового договора аренды земельного участка сроком на три года для завершения строительства отеля. Задача администрации — вернуть землю в муниципальную собственность, присоединить ее к Вишняковскому скверу и также благоустроить в едином стиле с обновленной территорией», — написал Вербицкий у себя в фейсбуке.

Как сообщали Юга.ру, реконструкция сквера на площади около 1,6 га началась в конце сентября 2017 года и завершилась в декабре. На обновление территории потратили 80 млн рублей.