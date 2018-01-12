На Дону мужчина напал на сотрудника ФСИН при задержании

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ростовской области задержали мужчину, находившегося в розыске

Жителя Морозовского района Ростовской области осудили в 2014 году за самовольное оставление части или места службы. Он получил один год условно с двумя годами испытательного срока, однако уклонился от исполнения приговора. Мужчину объявили в розыск, сообщает пресс-служба УФСИН по Ростовской области.

Сотрудники ФСИН нашли мужчину у него дома. Он пытался спрятаться на чердаке и оказал сопротивление — одного из сотрудников он ранил ножом, другого ударил обрезком водопроводной трубы по голове. Оперативники его задержали и поместили в следственный изолятор.

ФСИН
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