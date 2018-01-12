В Ставрополе автомобиль сбил ребенка, катавшегося на санках

В Ставрополе СК проверяет обстоятельства аварии, в результате которой пострадал ребенок

По предварительным данным, водитель УАЗа наехал на пятилетнего ребенка, который катался на санках. У ребенка диагностировали перелом носа, травму головы и ушиб грудной клетки, сообщает «Интерфакс».

По результатам проверки Следственного комитета будет принято процессуальное решение.