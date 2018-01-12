В Севастополе пропала 17-летняя девушка

Крым

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  • Анастасия Бовдуй © Фото пресс-службы УМВД по Севастополю

В Севастополе разыскивают местную жительницу, которая исчезла на Рождество

По данным полиции, 17-летняя Анастасия Бовдуй 7 января вышла из дома на улице 2-й Бастионной и пропала. На вид девушке 17-18 лет, ее рост 160 см. Бовдуй была одета в серую куртку до колен, черные колготки и сапоги, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Полиция просит всех, кому известно местоположение пропавшей, обратиться по телефонам 73-87-23 или 102.

Пропавшие без вести
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