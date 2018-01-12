Власти Сочи пообещали ликвидировать свалки в центре курорта в течение нескольких дней
Власти Сочи пообещали в течение нескольких дней убрать свалку на улице Транспортной
Сейчас вывоз отходов с территории идет в усиленном режиме, задействовано 80 большегрузов.
«В праздничные дни поступление мусора увеличилось в три раза. В обычные дни мы получаем по 550–600 тонн, а в эти дни мы получали до 1,5 тыс. тонн. Поэтому произошло накопление на перевалочной площадке, которое будет ликвидировано в течение ближайших дней», — заверил первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит.
Как подчеркнули в пресс-службе мэрии Сочи, участок на Транспортной временно используется для накопления ТБО.
«Скоро весь мусор будут перегружать на площадке существующего мусоросортировочного завода. Муниципалитет берет ее в аренду, а в дальнейшем планирует выкупить эту территорию», — рассказали в пресс-службе.
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Как сообщали Юга.ру, в декабре жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров. В январе горожане создали петицию о ликвидации свалки на улице Транспортной.
Позже стало известно, что в Центральном, Лазаревском и Адлерском районах Сочи появятся три площадки для перегрузки мусора. На курорте выберут единого регионального оператора по вывозу бытовых отходов.
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