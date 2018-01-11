В Краснодаре будут судить мужчину, который избил ребенка на детской площадке

В Краснодаре завершили расследование дела об избиении мальчика на детской площадке

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что материалы направили в суд.

Как сообщали Юга.ру, уголовное дело против 34-летнего краснодарца, обвиняемого в избиении двух мальчиков возбуждено по ст. 116 УК РФ (Побои). Инцидент произошел 1 октября 2017 года, проверка началась после того, как видео попало в сеть.

Ударивший ребенка мужчина утверждает, что тот разбил его пасынку бровь и глаз. Он подал в суд на его семью.