ФАС оштрафовал «Казино Сочи» за нарушение прав ФИФА. Владельцы игорной зоны подали в суд

ООО «Домейн» — оператор игорной зоны в Сочи — обжаловало штраф УФАС РФ по Краснодарскому краю

Как пишет RostovGazeta, УФАС наложил штраф на компанию — 100 тыс. рублей, так как в Instagram «Казино Сочи» распространялась реклама с товарными знаками Кубка Конфедераций, которые принадлежат ФИФА.

«Казино Сочи» не согласно со штрафом и подало заявление в Арбитражный суд Краснодарского края. В картотеке суда указано, что предварительное заседание назначено на 24 января.

«Мы не согласны с утверждением ФАС края о том, что опубликованная информация является недостоверной рекламой, поскольку согласно разъяснениям ФАС РФ, информация, размещённая на официальных сайтах и аккаунтах в соцсетях, не является рекламой, а носит информационно-справочный характер. Также мы оспариваем достоверность фиксации факта административного правонарушения, так как при осмотре сайта и аккаунта в инстаграме не были привлечены понятые», — прокомментировали Юга.ру в юридической службе «Казино Сочи».