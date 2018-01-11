В Краснодаре пройдут публичные слушания по проекту берегоукрепления реки Кубани

В Краснодаре назначили дату публичных слушаний по планировке территории для берегоукрепления правого берега Кубани

Глава города Евгений Первышов подписал постановление о проведении слушаний 31 января в 18:15 в актовом зале администрации Западного округа по улице Калинина, 339. Директор департамента строительства администрации города Максим Карпенко рассказал, что проект планировки и межевания готовится параллельно с проектом берегоукрепления, чтобы сократить сроки подготовки документов, пройти государственную экспертизу и подать заявку на участие в федеральной программе для строительства.

«Как пояснил Максим Карпенко, подготовка проекта планировки и межевания территории — один из этапов подготовки всей документации для последующей реализации проекта. Параллельно с этим департамент строительства администрации города готовит проект берегоукрепления правого берега реки Кубань от улицы Тургенева до Рождественского парка общей протяженностью около 4 км. 4 декабря 2017 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

После подготовки проекта он пройдет госэкспертизу. Затем документы передадут для подачи заявки на участие в подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» федеральной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».