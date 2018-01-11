В центре Краснодара ограничили движение автомобилей из-за аварии на канализационном коллекторе

В Краснодаре произошло две аварии на канализационных коллекторах в центре города

На участке 85 метров по улице Гимназической от дома № 22 до дома № 28 проводился аварийный ремонт канализационного коллектора диаметром 315 мм. Ремонт завершен, на участке от Коммунаров до Октябрьской до 12 января восстановят дорожное полотно. На углу улиц Октябрьской и Ленина меняют колодец коллектора — для движения перекрыли центральную полосу Октябрьской в направлении от Ленина в сторону Гимназической. В «Краснодар Водоканале» сообщили, что в ночь на 12 января с полуночи до 5:00 полностью отключат воду все дома в районе разрытия.

«Это необходимо для уменьшения воды в коллекторе, что позволит провести работы по замене колодца. Это довольно сложная технология — сначала нужно залить бетон, дать ему затвердеть, затем сверху положить несколько бетонных колец колодца, утрамбовать гравий, положить вокруг крышки колодца бетонную плиту, ещё раз утрамбовать инертный материал и заасфальтировать разрытие. По технологии работы ведутся поэтапно, на это потребуется около трех суток», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Колодец планируют полностью заменить до 15 января.