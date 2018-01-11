В краснодарской «Типографии» откроется проект FOUND PROJECT

В краснодарском КЦ «Типография» 16 января откроется проект Анастасии Кизиловой о нереализованных идеях — FOUND PROJECT

Он был создан художницей в 2016 году. Проект представляет собой архив нереализованных художественных идей, которыми безвозмездно делятся авторы, чтобы другие люди смогли их осуществить. Он регулярно пополняется — сейчас в нем около 40 идей.

В «Типографии» в рамках работы FOUND PROJECT можно будет изучить идеи тематического арт-парка, проекта абстрактной машины, исполняющей неважные желания, анархоэкокоммуны на «дальневосточном километре», серии тренингов по выживанию в местах, где нет Wi-Fi и 3G и другие.

Кроме того, посетители будут иметь возможность заполнить анкету и передать в архив одну из собственных нереализованных идей, которую анонимно представят в онлайн-архиве и на следующих выставках FOUND PROJECT.

18 января состоится встреча и дискуссия с Анастасией Кизиловой, на которой она расскажет о FOUND PROJECT и других проектах, а также покажет пока единственную серию реалити-шоу проекта о реализации анонимных идей, сообщает пресс-служба КЦ «Типография».

Работать FOUND PROJECT будет до 26 февраля.