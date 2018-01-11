В Адыгее парня и девушку будут судить за распространение наркотиков через закладки

В Адыгее в суд передали дела двух 23-летних жителей Краснодарского края, обвиняемых в продаже наркотиков через интернет и закладки

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, в марте 2017 года правоохранители задержали парня и девушку после того, как они сделали закладки запрещенных веществ. В ходе следствия задержанные рассказали о местонахождении 25 сделанных ими закладок на территории Адыгеи и еще 10 — в Краснодарском крае. Полицейские изъяли спайс и «соль» общим весом около 50 граммов.

По факту сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.