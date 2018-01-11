В Краснодаре супермаркет оцепили из-за сумки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 11 января оцепили супермаркет «Табрис» на Кубанонабережной

В полицию поступило сообщение о бесхозной сумке. Сотрудники выехали на место, обследовали и не нашли предметов, опасных для граждан, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве будет наказываться лишением свободы от трех до пяти лет. 

Краснодар
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