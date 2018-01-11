В Сочи на пляже нашли мертвого дельфина

На пляже Адлера после шторма 10 января местные жители нашли мертвого дельфина

Животное обнаружили на пляже санатория «Адлер», который сейчас закрыт на ремонт.

Фотографии млекопитающего опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, у дельфина вспорото брюхо.