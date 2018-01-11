В Сочи на пляже нашли мертвого дельфина

Краснодарский край

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  • © Фото из группы vk.com/this_is_sochi

На пляже Адлера после шторма 10 января местные жители нашли мертвого дельфина

Животное обнаружили на пляже санатория «Адлер», который сейчас закрыт на ремонт.

Фотографии млекопитающего опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, у дельфина вспорото брюхо.

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Как сообщали Юга.ру, в прошлом году на Черноморском побережье Кубани произошла массовая гибель дельфинов. Так, за четыре месяца обнаружили 167 мертвых млекопитающих.

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