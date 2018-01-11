В колонии Адыгеи пытались передать 5 литров алкоголя и зубную пасту с психотропами

Сотрудники УФСИН России по Республике Адыгея пресекли две попытки передачи в колонии запрещенных предметов

В исправительной колонии № 1 в поселке Тлюстенхабль при досмотре передачи, которую осужденному привез 55-летний житель Курганинского района, в тюбике зубной пасты обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось неизвестное вещество белого цвета, предположительно это было психотропное вещество, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.

В ауле Кошехабль нарушители в темное время суток пытались доставить в колонию-поселение № 4 5 литров алкоголя, игральные карты и сверток с неизвестным содержимым. Сотрудники колонии заметили подъезжающий к учреждению автомобиль и пресекли попытку передачи запрещенных предметов.

«Злоумышленники спешно покинули место дислокации учреждения, оставив запрещенные предметы у ограждения. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МО МВД России "Кошехабльский", изъятые вещества направлены на экспертизу для установления их принадлежности», — отметили в пресс-службе республиканского УФСИН.