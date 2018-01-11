В колонии Адыгеи пытались передать 5 литров алкоголя и зубную пасту с психотропами

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудники УФСИН России по Республике Адыгея пресекли две попытки передачи в колонии запрещенных предметов

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В исправительной колонии № 1 в поселке Тлюстенхабль при досмотре передачи, которую осужденному привез 55-летний житель Курганинского района, в тюбике зубной пасты обнаружили и изъяли полимерный пакет, внутри которого находилось неизвестное вещество белого цвета, предположительно это было психотропное вещество, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Адыгее.

В ауле Кошехабль нарушители в темное время суток пытались доставить в колонию-поселение № 4 5 литров алкоголя, игральные карты и сверток с неизвестным содержимым. Сотрудники колонии заметили подъезжающий к учреждению автомобиль и пресекли попытку передачи запрещенных предметов.

«Злоумышленники спешно покинули место дислокации учреждения, оставив запрещенные предметы у ограждения. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МО МВД России "Кошехабльский", изъятые вещества направлены на экспертизу для установления их принадлежности», — отметили в пресс-службе республиканского УФСИН.

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По обоим фактам назначены служебные проверки, устанавливается круг лиц, причастных к доставке запрещенных предметов в исправительные учреждения.

Как сообщали Юга.ру, в начале января в колонию Ростовской области пытались перебросить наркотики и 2 тыс. психотропных таблеток.

Ранее в колонии Ставрополья служебный пес Дик нашел наркотики в вареной курице. Он же обнаружил гашиш в карамельках.

Алкоголь Исправительные учреждения Наркотики ФСИН
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