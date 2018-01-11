В Краснодаре пенсионерка погибла во время пожара из-за непотушенной сигареты
В Краснодаре 11 января во время пожара погибла пожилая женщина
Пожар произошел на улице Атабрекова около 1:00. В результате погибла 72-летняя женщина и ее муж-ровесник, сообщил порталу Юга.ру следователь СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Косминов.
Проводится доследственная проверка.
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