Житель Кореновска убил жену из-за разбитой банки варенья

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com

В Кореновске местного жителя будут судить за гибель супруги

Вечером 21 июля 2015 года муж и жена ужинали дома и выпивали. По версии следствия, 51-летняя женщина задела банку варенья, стоявшую на столе, та упала и разбилась. Между супругами возник конфликт.

«В ходе ссоры 58-летний мужчина нанес оппонентке удар рукой по голове, в результате чего она упала на пол. После этого он отнес потерпевшую на кровать и сам лег спать. На следующее утро он обнаружил супругу без признаков жизни, о чем сообщил в правоохранительные органы. Причиной смерти погибшей явилась закрытая черепно-мозговая травма», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Кореновский район
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