На Дону поезд насмерть сбил мужчину

В Ростовской области 10 января мужчина погиб под колесами поезда

Авария произошла на перегоне Хотунок — Новочеркасск. Пассажирский поезд насмерть сбил 28-летнего мужчину. По словам машиниста, он подавал сигналы, применил экстренное торможение, однако поезд все равно сбил пешехода, сообщает RT.

Южное следственное управление на транспорте проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.