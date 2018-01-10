В колонии на Ставрополье перехватили квадрокоптер с посылкой для осужденного

В одной из исправительных колоний Ставропольского края перехватили посылку с запрещенными предметами, которую пытались доставить осужденным квадрокоптером

Инцидент произошел в ИК-1.

«В ночное время гражданин, управляющий квадрокоптером, пытался доставить на территорию колонии через основное ограждение три свертка. После задержания злоумышленника выяснилось содержимое нелегальной посылки — 6 сотовых телефонов и 5 зарядных устройств», — сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

Сотрудники колонии пресекли незаконную передачу посылки. Нарушителю грозит административное наказание.