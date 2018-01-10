Власти Владикавказа впервые за 35 лет начнут выделение жилья очередникам

Северная Осетия

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

Администрация Владикавказа в 2018 году впервые за 35 лет начнет выделение муниципального жилья

Об этом сообщил глава администрации Борис Албегов на встрече с руководителем Северной Осетии Вячеславом Битаровым.

«Для переселенцев из аварийного фонда было построено жилье на улице Керменистов. Жильцы, отказавшиеся от предлагаемых квартир, получили от администрации соответствующие компенсации. Мы решили, что это жилье должны получить те, кто долгие годы стоит в очереди. Среди них есть и те, кто в ожидании квартиры с начала 80-х годов», — приводит слова Албегова пресс-служба главы и правительства республики.

В пресс-службе администрации пояснили, что очередникам планируется предоставить 12 квартир. В первую очередь заселятся те, кто встал на очередь раньше всех, среди них многодетные семьи и дети-сироты.

Всего, по данным АМС, во Владикавказе в очереди на получение жилья состоит около 7 тыс. человек, передает ТАСС.

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