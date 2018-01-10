В Адыгее будут судить двух краснодарцев за совершение 14 квартирных краж

Следователи раскрыли уголовное дело, связанное с 14 квартирными кражами на территории Тахтамукайского и Теучежского районов Адыгеи. В них обвиняются двое жителей Краснодара

«30-летний и 41-летний мужчины проникали только в квартиры, расположенные на первых этажах зданий. Для этого они взламывали окна, а внутри помещений никаких следов не оставляли», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Выяснилось, что реализовывать преступный умысел им позволяла тщательная подготовка — преступники заранее приезжали в Адыгею, присматривали квартиры, когда отсутствуют хозяева и только после этого совершали кражи.

По словам следователей, в основном воры забирали драгоценности и деньги. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

По ходатайству следствия суд арестовал мужчин. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Тахтамукайский районный суд.