Житель Адыгеи одолжил у знакомой денег и купил внедорожник. Мужчину будут судить

Адыгея

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

35-летний житель Тахтамукайского района пойдет под суд, за то что одолжил у знакомой более 1 млн рублей и не вернул

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, 49‑летняя женщина предоставила 35-летнему знакомому 1 млн 350 рублей, но мужчина не вернул деньги в срок, указанный в договоре, и купил на них внедорожник.  

Сначала потерпевшая пыталась самостоятельно вернуть деньги, затем помощь ей в этом предложил 39-летний житель поселка Яблоновского — но он тоже обманул женщину. Якобы в счет долга он забрал автомобиль у владельца, но переоформил его на себя по поддельному договору купли-продажи.

«Иномарку полицейские изъяли. Собранные по данному факту материалы были направлены в регион, где был оформлен договор, для принятия решения», — отметили в пресс-службе МВД по РА.

В отношении самого должника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, оно направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Мошенничество
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