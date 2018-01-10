МТС: На Кубани в новогоднюю ночь трафик в мессенджерах вырос в три раза

Компания МТС проанализировала поведение абонентов из Краснодарского края в новогоднюю ночь

Трафик в мессенджерах вырос в три раза по сравнению с новогодней ночью прошлого года. Пользователи стали больше отправлять и получать тяжелые файлы — гифки, видео- и аудиофайлы.

Мобильным интернетом пользовались в два раза больше абонентов, чем годом ранее. При этом трафик в сетях 4G впервые превысил объем трафика 3G. Это произошло за счет строительства на Кубани новых базовых станций.

Абсолютный краевой рекорд популярности 4G установили абоненты МТС в Сочи и Новороссийске: рост трафика LTE в этих городах за новогоднюю ночь составил более 200%.

Преимущественно сообщениями в мессенджерах и соцсетях обменивались краснодарцы, которые стали звонить на 1% меньше. При этом жители края совершали звонки на 7% чаще. Количество отправленных СМС-поздравлений сократилось на 10%.

«В прошлом году мы построили больше 1,5 тыс. базовых станций в Краснодарском крае, и это очень позитивно отразилось на работе нашей сети в период традиционных новогодних краш-тестов. Треть голосового трафика у нас ушла в сеть 3G, разгрузив таким образом сеть предыдущего поколения. Основной акцент мы сделали на развитие сети LTE, которая на праздниках продемонстрировала свои возможности и востребованность абонентами повсеместно», — заключил технический директор МТС в Краснодарском крае Сергей Гольман.