В Сочи строители напали на пограничников

В Сочи на российско-абхазской границе трех человек арестовали за неповиновение требованиям пограничников

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю в районе поселка Верхневеселого заметили троих мужчин, которые работали на стройке на неогороженной территории, посреди которой был залит фундамент.

Пограничники решили проверить документы у мужчин, но когда вышли из служебной машины, на них напали: в автомобиль бросили фрагмент строительного материала, а один из рабочих острым предметом проколол колеса.

На место происшествия приехала вооруженная тревожная группа со служебной собакой. Нарушителей задержали и арестовали на двое суток, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Трое мужчин получили штраф за нарушение правил погранрежима. Мировой суд признал их виновными по ст. 18.7 КоАП РФ (Неповиновение требованию военнослужащего). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).