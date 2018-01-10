В Сочи строители напали на пограничников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи на российско-абхазской границе трех человек арестовали за неповиновение требованиям пограничников

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю в районе поселка Верхневеселого заметили троих мужчин, которые работали на стройке на неогороженной территории, посреди которой был залит фундамент.

Пограничники решили проверить документы у мужчин, но когда вышли из служебной машины, на них напали: в автомобиль бросили фрагмент строительного материала, а один из рабочих острым предметом проколол колеса.

На место происшествия приехала вооруженная тревожная группа со служебной собакой. Нарушителей задержали и арестовали на двое суток, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Трое мужчин получили штраф за нарушение правил погранрежима. Мировой суд признал их виновными по ст. 18.7 КоАП РФ (Неповиновение требованию военнослужащего). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Пограничники Сочи
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи строители напали на пограничников
В Минеральных Водах полицейский застрелил водителя при задержании
В Краснодаре в час пик инспекторы ДПС будут регулировать движение по Тургеневскому мосту
На Ставрополье мужчину обвинили в убийстве 14-летней давности
Умер актер Михаил Державин
В Адыгее опрокинулся автомобиль, водитель погиб

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале