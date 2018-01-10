На Ставрополье мужчину обвинили в убийстве 14-летней давности

В Ставропольском крае завершили расследование дела об убийстве, совершенном в 2003 году

По версии следствия, 27 января 2003 года на одной из улиц в селе Кочубеевском между двумя молодыми людьми возник конфликт. Один из них ударил 20-летнего оппонента в грудь складным ножом. Пострадавший умер в больнице, подозреваемый скрылся. Его объявили в федеральный розыск, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Мужчину нашли спустя 14 лет в Астрахани, 34-летнего подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.