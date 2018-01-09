Пять человек пострадали при взрыве в теплице в Чечне

Чечня

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В частной теплице в Шалинском районе Чечни пять человек пострадали при взрыве в теплице

По данным ГУ МЧС по Чеченской Республике, инцидент произошел около 20:30 9 января.

«Произошел взрыв бытового газа в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук. Пострадавшие госпитализированы 4-ю больницу города Грозного», — сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пятый канал» передает, что медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, взрыв произошел из-за неисправности оборудования отопления теплицы. В результате пострадали пять человек.

Причину взрыва уточняют дознаватели МЧС.

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