Пять человек пострадали при взрыве в теплице в Чечне
В частной теплице в Шалинском районе Чечни пять человек пострадали при взрыве в теплице
По данным ГУ МЧС по Чеченской Республике, инцидент произошел около 20:30 9 января.
«Произошел взрыв бытового газа в теплице на территории частного домовладения в селе Герменчук. Пострадавшие госпитализированы 4-ю больницу города Грозного», — сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пятый канал» передает, что медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, взрыв произошел из-за неисправности оборудования отопления теплицы. В результате пострадали пять человек.
Причину взрыва уточняют дознаватели МЧС.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.