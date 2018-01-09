Южная Осетия осталась без света из-за сильного ветра в Северной Осетии

Сильный ветер обесточил линию электропередачи в Северной Осетии, обеспечивавшую светом соседнюю Южную Осетию

Отключение произошло около 20 часов 9 января.

«9 января в 19:53 при порывистом ветре действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Головная Зарамагская ГЭС — Зарамаг". Зафиксировано прекращение поставок электроэнергии в Республику Южная Осетия», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Всего без электроснабжения остались около 200 человек в Северной Осетии и около 70 тыс. человек в Южной Осетии, передает «Интерфакс».

Специалисты работают над устранением повреждений — аварийные бригады уже несколько раз восстанавливали энергоснабжение, однако непогода приводила к повторному отключению.

Как сообщали Юга.ру, предыдущее крупное отключение света в Южной Осетии произошло в конце декабря. Тогда восстановить поврежденную ЛЭП в Дзомагском ущелье удалось только на четвертый день.