На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Дагестан, Ставропольский край

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  • © Фото из телеграм-канал «Свой Спецкор

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при опрокидывании в кювет рейсового автобуса, следовавшего из Кисловодска в Дербент

Инцидент произошел 9 января недалеко от Георгиевска. Автобус «Икарус», в котором находились около 20 человек, упал в кювет и перевернулся; четверо из них пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В то же время в пресс-службе УГИБДД Ставрополья «Российской газете» сообщили о трех пострадавших.

По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавших нет, их доставили в больницу Георгиевска. Остальные пассажиры должны были отправиться далее по маршруту следования на другом автобусе.

Сотрудникам краевого УГИБДД водитель автобуса рассказал, что не справился с управлением из-за скользкой дороги и сильного бокового ветра.

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