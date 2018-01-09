На Ставрополье перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали при опрокидывании в кювет рейсового автобуса, следовавшего из Кисловодска в Дербент

Инцидент произошел 9 января недалеко от Георгиевска. Автобус «Икарус», в котором находились около 20 человек, упал в кювет и перевернулся; четверо из них пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В то же время в пресс-службе УГИБДД Ставрополья «Российской газете» сообщили о трех пострадавших.

По предварительным данным, тяжелых травм у пострадавших нет, их доставили в больницу Георгиевска. Остальные пассажиры должны были отправиться далее по маршруту следования на другом автобусе.

Сотрудникам краевого УГИБДД водитель автобуса рассказал, что не справился с управлением из-за скользкой дороги и сильного бокового ветра.