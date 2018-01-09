В Сочи на новогодних каникулах отдохнули более полумиллиона туристов
Курорты морского и горного кластеров Сочи в течение десяти дней новогодних каникул приняли свыше 500 тыс. человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
«Как и ожидалось, наибольшее количество отдыхающих приняли горнолыжные курорты Красной Поляны. С учетом однодневных посетителей здесь побывало свыше 358 тыс. человек, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует Кондратьева ТАСС.
Губернатор отметил, что даже при пиковых нагрузках на инфраструктуру все объекты работали в штатном режиме. Так, на горнолыжных курортах работало около 60 канатных дорог и 120 трасс общей протяженностью почти 150 километров.
Кондратьев добавил, что также в праздники туристов принимали на развивающемся курорте Лагонаки, а также в приморских городах, где работают круглогодичные санатории и пансионаты.
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По данным краевой администрации, всего этой зимой на Кубани работают свыше 170 экскурсионных и туристских маршрутов, открыты для посещения более 460 объектов туристического показа.
Как сообщали Юга.ру, по данным Ростуризма, Сочи стал самым популярным городом России на Новый год. На зимних каникулах на курортах Красной Поляны ожидалось 360 тыс. туристов.
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