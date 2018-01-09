В Сочи на новогодних каникулах отдохнули более полумиллиона туристов

Курорты морского и горного кластеров Сочи в течение десяти дней новогодних каникул приняли свыше 500 тыс. человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Как и ожидалось, наибольшее количество отдыхающих приняли горнолыжные курорты Красной Поляны. С учетом однодневных посетителей здесь побывало свыше 358 тыс. человек, что на три тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Губернатор отметил, что даже при пиковых нагрузках на инфраструктуру все объекты работали в штатном режиме. Так, на горнолыжных курортах работало около 60 канатных дорог и 120 трасс общей протяженностью почти 150 километров.

Кондратьев добавил, что также в праздники туристов принимали на развивающемся курорте Лагонаки, а также в приморских городах, где работают круглогодичные санатории и пансионаты.