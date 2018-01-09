​Замглавы Белореченского района поймали на взятке и дали условный срок

Белореченский районный суд Краснодарского края вынес приговор в отношении бывшего заместителя главы местной администрации Михаила Вердиева, задержанного за взятку

«Вердиев требовал денежные средства за увод от уголовной ответственности одного из жителей Белореченского района. Усомнившись в законности намерений чиновника, мужчина обратился в краевое УФСБ. При передаче 800 тыс. рублей Вердиев был задержан с поличным», — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив дату задержания.

В отношении Вердиева было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Суд признал его виновным и приговорил к условному лишению свободы сроком на два года с лишением права занимать должности госслужбы в органах местного самоуправления сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

В администрации Белореченского района Михаил Вердиев работал более 10 лет. В должности замглавы муниципального образования он курировал вопросы взаимодействия с правоохранительными органами и казачеством, также являлся председателем районного совета по противодействию коррупции.