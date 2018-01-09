Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов с «подозрительными» госзакупками

Самые «подозрительные» госзакупки проводятся в Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, а также в Тюменской области, следует из рейтинга аналитиков при правительстве и компании «Закупки 360»

Рейтинг эффективности региональных госзакупок по итогам первого полугодия 2017 года подготовили Аналитический центр при правительстве и компания «Закупки 360» (система мониторинга госзакупок). Подозрительность закупок — один из пяти критериев их эффективности. Она оценивается исходя из стоимости одного дня заключенного контракта в регионе (стоимость контракта в расчете на один день его исполнения), а также доли контрактов, заключенных с участниками, предложившими максимальную цену при организации конкурса.

Эксперты также учитывают, насколько тесно власти в регионах работают с крупными подрядчиками (исходя из доли приходящихся на них контрактов). Так, например, в Ингушетии больше 96% контрактов заключены с крупнейшими поставщиками, в Чечне — 92%. В среднем на 100 крупнейших подрядчиков в стране пришлось 75% заключенных контрактов.

Меньше всего подозрений у экспертов вызывают закупки в Кемеровской и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае.

Самыми экономными регионами стали Севастополь и Крым, но, как объясняли эксперты, это может объясняться невысоким качеством планирования. А самые неэкономные — Чечня, Дагестан и Ингушетия, но в планировании они значительно лучше.

Наиболее конкурентные закупки зафиксированы в Ростовской области, Севастополе и Ульяновской области, а неконкурентные — в Калмыкии, на Чукотке и в Белгородской области. Конкурентность — ключевой критерий рейтинга, учитывающий долю закупок конкурентным способом (то есть с участием более чем одного поставщика) и число привлеченных поставщиков, пишет РБК.